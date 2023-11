Historisches Gebäude Warum der Konzer Lokschuppen einen neuen Retter braucht

Früher haben Bahnarbeiter in dem alten Schuppen in der Bahnhofstraße in Konz Loks repariert. Diese Zeiten sind längst vorbei. Seit Jahrzehnten steht das Gebäude leer. Die Bahn kann nichts mehr damit anfangen, und irgendwann übernimmt die Stadt Konz das kleine Stück Eisenbahngeschichte. Das an dieser Stelle stadtbildprägende historische Gebäude könne als potenzieller Kulturraum für Ausstellungen, Konzerte und Lesungen oder als Club oder Gastronomiebetrieb genutzt werden, heißt es dann. Ähnlich werden schließlich auch Lokschuppen in anderen Städten genutzt. 2017 verkündet die Stadt sogar, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion der Sanierung zugestimmt habe. Weitere Schritte bleiben in der Folge jedoch aus. Der städtische Kostenanteil scheint zu groß zu sein, als dass irgendeine der vielen Ideen umgesetzt werden könnte.