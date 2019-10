Kanzem 1995 war erstmals der Ruf nach einem neuen, autofreien Radweg zwischen Kanzem und Wiltingen laut geworden. Es folgte eine endlose Diskussion. Nach fast 25 Jahren zeichnet sich eine Lösung ab. Allerdings wurde ein entscheidendes Gremium noch gar nicht befragt.

Vor der Abstimmung berichtet der Kanzemer Ortsbürgermeister Johann Peter Mertes von einer Ortsbegehung mit Vertretern des LBM, der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und der Kreisverwaltung. Gesucht und gefunden worden sei eine genehmigungsfähige Lösung, die nicht in die Belange des angrenzenden Naturschutzgebietes eingreife. Die beschlossene Variante führt zunächst wie heute schon von der Kanzemer Brücke durch die Kirchstraße hinauf zur K 147, die aber anders als bisher von den Radlern nur überquert werden muss (siehe Grafik). Weiter geht es von dort über den auszubauenden Wirtschaftsweg bis zur Straße Alter Weg. Dort knickt die Trasse in Richtung Steinbruch ab, an dem sie entlangführt um dann im Hang des Schlossbergs auf die Gemarkung Wiltingen zu wechseln. In einer Serpentine geht es schließlich hinunter zur K 147. Die Straße wird nochmals überquert, dann weiter über den schon bestehenden Radweg zur Wiltinger Brücke.