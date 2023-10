Beeindruckendes Großprojekt Zehn Jahre in Betrieb: Wie wichtig die Grenzbrücke zwischen Wellen und Grevenmacher ist

Wer wissen möchte, wie wichtig die Grenzbrücke zwischen Grevenmacher und Wellen ist, muss nur den morgendlichen Berufsverkehr beobachten. Stoßstange an Stoßstange rollen die Autos der Pendler von Deutschland nach Luxemburg. Besonders zwischen 6 und 8 Uhr morgens ist der Betrieb oft so groß, dass sich die Fahrzeuge bis ins verkehrsgeplagte Temmels zurückstauen. Das gehört dort zum Bedauern der Menschen zum Alltag. Seit zehn Jahren rollen die Verkehrsmassen dabei über eine Stahlbrücke, die am 16. Oktober 2013 für die Autos freigegeben worden ist.