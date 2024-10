Im Zug zur Arbeit? Vorwurf von Luxemburg-Pendler: Westtrasse verschlechtert Anbindung im Osten Triers

Am Hauptbahnhof Trier sowie an den Haltepunkten Trier-Süd und Kreuz Konz (im Bild) halten zurzeit zwei Zugverbindungen nach Luxemburg, ein Regionalexpress und eine Regionalbahn. Künftig soll aber nur noch der Regionalexpress auf der Oststrecke fahren. Die Regionalbahn wird in den Westen verlegt.

Foto: TV/Christian Kremer