Steigende Fluggastzahlen, höhere Ansprüche Was das neue Rettungszentrum für den Findel kann und warum es gebraucht wird

13 Einsatzfahrzeuge stehen ab sofort für Brände, Unfälle und Katastrophen am luxemburgischen Flughafen Findel bereit. Darunter sind vier Flugfeld-Löschfahrzeuge, die man in der Region Trier sonst nirgendwo zu sehen bekommt. Geparkt sind sie nun im nagelneuen Feuerwehr- und Rettungszentrum, das der luxemburgische Vizepremierminister François Bausch, Innenministerin Taina Bofferding und Vertreter der luxemburgischen Feuerwehr und von Luxair am Mittwoch eingeweiht haben. Neben den Spezialgeräten für den Flugplatz stehen in dem Zentrum zwei Wechselladerfahrzeuge, wie sie unter anderem der Kreis Trier-Saarburg für den Katastrophenschutz einsetzt, Mehrzweck- und Kommandofahrzeuge sowie Ausrüstungsgegenstände wie Container am Findel bereit.