Gedenken : Kein Opfer soll vergessen werden

Joseph Lorent vom Staatsministerium Luxemburg führte in die Ausstellung ein, die bis 11. August in der Gedenkstätte SS-Sonderlager KZ Hinzert zu sehen ist. Foto: Ursula Schmieder

Hinzert-Pölert Eine Wanderausstellung des Großherzogtums Luxemburg ist bis 11. August in der Gedenkstätte Hinzert/Pölert zu sehen. Schreckliche Erinnerungen werden wach.

Zwei Vertreter des Staatsministeriums Luxemburg führten in die Ausstellung ein. Und beide verbinden persönliche Erfahrungen mit dem ehemaligen SS-Sonderlager/KZ Hinzert und der heutigen Gedenkstätte, in der die Ausstellung zu sehen ist.

Joseph Lorent, Präsident des die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg wachhaltenden Gremiums „Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“, ist der Sohn eines luxemburgischen Zwangsrekrutierten. Jean-Claude Muller, als Chef du service mémoire Leiter des Erinnerungskomitees, ist der Großneffe eines Wiltzers, der 1942 mit 20 Luxemburgern bei Hinzert erschossen wurde. Das nationalsozialistische Regime reagierte damit auf einen Generalstreik infolge der völkerrechtswidrigen Zwangsrekrutierung von Luxemburgern zum Wehrdienst. Lorent bezeichnete es als Ehre, das Andenken an seinen Vater wie an alle anderen würdigen zu können. Muller appellierte, keine der verschiedenen Opfergruppen in Vergessenheit geraten zu lassen.