Polizei : Luxemburger kurzfristig an der Grenze festgenommen

Wincheringen Für einen an der Obermosel lebenden 50-jährigen Luxemburger klickten laut Polizei am Mittwoch an der Grenze in Wincheringen die Handschellen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vor.



