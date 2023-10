Einzigartiges Projekt Bekommt die Obermosel eine neue Brücke?

So etwas gibt es bisher im ganzen Kreis Trier-Saarburg nicht: eine Brücke über die Mosel nur für Fußgänger und Radfahrer. Da wären allenfalls die Eisenbahnbrücken in Konz und Trier-Pfalzel aufzuzählen, die jeweils Züge, Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen über die Mosel bringen. Auf allen anderen Brücken steht eher der motorisierte Verkehr im Fokus. Eine reine Fußgänger- und Fahrradbrücke gibt es nirgendwo an der Mosel. An manchen Stellen wie in Schweich sollen Radfahrer sogar absteigen und schieben. Dabei würde gewiss mancher Tourist, Pendler oder Radsportler auch an anderen Stellen gerne fahrend über den Fluss kommen. Dieses Ansinnen und die jahrzehntelange Freundschaft zwischen dem deutschen Ort Nittel und der luxemburgischen Gemeinde Machtum haben die Kommunalpolitiker in den beiden Dörfern 2022 auf die Idee mit der Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Obermosel gebracht.