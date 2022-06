Wohnen im Hochwald : Immobilien im Hochwald punkten mit Natur und Luxus

Holzbauweise, großer Garten und in Waldrandlage: Diese Luxus-Immobilie in Malborn steht im Moment zum Verkauf. Foto: Sothebys Realty

Hochwald/Hunsrück Luxus-Immobilien und bezahlbarer Wohnraum in schöner Landschaft. Beides gibt es in Hochwald und Hunsrück. Welche Immobilien rar sind, und wie sich die Preise von Häusern und Wohnungen von Ort zu Ort unterscheiden.

Von Anna Hartnack

Wer auf der Suche nach Immobilien oberhalb der Millionengrenze ist, wird im Hochwald gleich mehrfach fündig. In Malborn vermittelt der Immobilienmakler Sotheby’s Realty aktuell ein Einfamilienhaus mit acht Zimmern und 400 Quadratmetern Wohnfläche. Gebaut aus Holz und gelegen am Waldrand, unverbaubare Aussicht. Sicherlich ein Traum für viele Familien, die in einem nachhaltig gebauten Haus mit großem Garten leben wollen. Für die Erfüllung dieses Traums müsste sich die Familie von 1,2 Millionen Euro trennen. Dort ist nämlich der Preis für das Einfamilienhaus mit dazugehörigem 2000 Quadratmeter Grundstück angesetzt.

Luxus-Haus in Malborn sucht reiche Eigentümer

Nicht nur in Malborn, sondern auch im Nachbarort Hilscheid ist ein auffälliges Objekt auf dem Markt: Ein vollständig renoviertes Forsthaus mit 310 Quadratmetern Wohnfläche und beinahe 10.000 Quadratmetern Grundstück – ebenfalls angesetzt bei 1,2 Millionen Euro. In Leiwen steht eine 170 Jahre alte Mühle zum Verkauf. Mit angeboten werden insgesamt fünf Hektar Land, das zum Anwesen gehört. Auch ein halber Hektar Wald gehört dazu. Im Kaufpreis von rund 1,5 Millionen Euro ist das Inventar enthalten.

Die meisten Immobilien in der Region können allerdings schon für weniger Geld erworben werden. Eins haben die Luxus-Häuser und die kleineren Anwesen gemeinsam: Sie werden besonders Familien ans Herz gelegt: Immobilienmakler heben große Gärten hervor, oder die Nähe zur Sommerrodelbahn. Attraktiv ist auch die Lage: Viel Natur, viel Platz, viel Ruhe und Nähe zum Hunsrück-Nationalpark.

Immobilienpreise: Auch im Hochwald wird es teurer

Laut dem Online Immobilien Portal Immowelt liegt der Quadratmeterpreis bei Einfamilienhäusern in Hermeskeil bei 1700 Euro. Damit liegt Hermeskeil in der Region noch im Mittelfeld. Obwohl in Rascheid der Quadratmeterpreis mit 1100 Euro im Vergleich noch relativ niedrig liegt, hat er auch hier stetig angezogen: im Vergleich zu 2021 um 13 Prozent. Noch 2019 etwa lag er bei rund 760 Euro pro Quadratmeter.

Ebenfalls relativ günstig sind Häuser in Damflos zu haben. In dem an Hermeskeil angrenzenden Ort kostet der Quadratmeter rund 1100 Euro. Im Ort Naurath (Wald) sieht es etwas anders aus. Dort liegt der Quadratmeterpreis für Einfamilienhäuser bereits bei mehr als 2000 Euro. Der Preis hier im Vergleich zum Vorjahr: rund 13 Prozent höher. Auffällig ist: In den zwei Jahren vor Pandemiebeginn lag der Preisanstieg in der Region um Hermeskeil noch im einstelligen Bereich.

Eigentumswohnungen in Hermeskeil: Preissteigerung um 15 Prozent

Wer an einer Eigentumswohnung in Hermeskeil interessiert ist, müsste mit einem Quadratmeterpreis von etwa 2339 Euro rechnen – ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In anderen Orten in der Region hat sich die Preislage ähnlich entwickelt. Allerdings: Eigentumswohnungen sind aktuell in keinem der einschlägigen Online-Immobilienportale in einem zehn Kilometer Umkreis um Hermeskeil gelistet.