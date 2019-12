Für Kinder : Märchenwerkstatt in der Kirche in Saarburg

Saarburg Die evangelische Kirchengemeinde Saarburg veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, die letzte Weihnachstwerkstatt für Kinder. Von 15 bis 18 Uhr können die Kinder in der evangelischen Kirche in Saarburg Märchen und Geschichten lauschen.

