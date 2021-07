Show : Magie trifft Wissenschaft im alten Gemäuer

Saarburg Ein Zauberkünstler, eine Feuershow, viel Musik und ein Picknick waren die Attraktionen des Magischen Wochenendes der Saarburger Kulturgießerei.

Wieder Menschen, Zuschauer – nicht in Massen, sondern in Maßen. Das freut das Team der Saarburger Kulturgießerei am Staden um Dr. Anette Barth und insgesamt mehr als 200 Besucher an zwei Tagen. Es wird ein „Magisches Wochenende“ gefeiert. Am Samstagabend tritt der bekannte Wissenschaftler und Magier Dr. Alexander Mabros auf die Bühne der alten Gießhalle der ehemaligen Glockengießerei, und Bonnie & Clyde verzaubern mit einer Feuershow. Auch am Sonntag sind die beiden zweimal im Einsatz. Das beliebte Staden-Picknick darf ebenfalls wieder auf dem Gelände stattfinden. Dazu spielen Mirijam Kohr, Dennis Klein, Martin Herrmann und Manuel Olmscheid Musical-Klassiker.