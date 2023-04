Benefizkonzert Stimmgewaltige Gäste und die gute Tat

WALDWEILER · „So was hatten wir in Waldweiler noch nicht. Da sind wir mächtig stolz drauf“, begeistert sich der Waldweiler Ortsbürgermeister Manfred Rauber über den Auftritt der Mainzer Hofsänger in der Kirche St. Willibrord.

03.04.2023, 15:18 Uhr

Tenor Thomas Bietz bei seinem Soloauftritt: Beim Gastspiel der Mainzer Hofsänger ist nicht nur musikalisch viel Dynamik zu erleben. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Er hat doppelten Grund sich zu freuen, denn sein Neffe, Thomas Wagner, ist als zweiter Tenor Mitglied in diesem Ensemble.