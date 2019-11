Kunst : Malerische Ansichten der Region: Analog und digital im Amüseum

Saarburg Wasserfall, Burg, Laurentiusberg, evangelische Kirche – diese und weitere Sehenswürdigkeiten aus Saarburg und aus dem Raum Konz und Trier sind seit 10. November in der Städtischen Galerie des Amüseums am Wasserfall zu sehen.

Der gebürtige Kölner, der an der Werkkunstschule in Krefeld studierte, ist bekannt für seine Landschaftsmalereien und Grafiken. Während seiner Aufenthalte in Saarburg hat er zahlreiche Ansichten der Stadt gemalt. Die bisher im Rathaus am Fruchtmarkt gelagerten Bilder werden demnächst in einem neu gestalteten Archiv mit Artothek im Amüseum am Wasserfall aufbewahrt werden.