Mandern Mit einer sanierungsbedürftigen Halle, dem Ortskern und dem Neubaugebiet befasst sich der Gemeinderat Mandern am Mittwoch, 9. Oktober, ab 19 Uhr im Dorfladen in der Schulstraße.

In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um die Erneuerung einer Klärgrube am Sportplatzgebäude, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Mandern auf LED-Technik und einen Wasserschaden im Dorfladen.