Dorfentwicklung Startschuss für die „Neue Mitte“ – In Mandern rollen die Bagger (Fotos)

Wer in diesen Tagen durch die Ortsmitte von Mandern gefahren ist, wird es bemerkt haben, dass man dort nun an einer Ampel im Bereich der Hans-Bilstein-Straße/ Hauptstraße steht. Zugleich sind zwei schwere Bagger angerollt. „Das sind die ersten Anzeichen für ein großes Projekt, welches in den kommenden Jahren in Mandern umgesetzt werden soll“, freut sich Ortsbürgermeister Tim Kohley.