Eine ganz besondere Veranstaltung Karnevalsverein Mandern lädt zur „Reifeprüfung“ – warum die Seniorensitzung so gut ankommt

Mandern · Zum dritten Mal schon bietet der Karnevalsverein in Mandern (KV Mannern) eine Kappensitzung speziell für die älteren Semester an. Warum die Kappensitzung für Junggebliebene am 10. Februar in der Siebenbornhalle anders ist und gerade deshalb so gut ankommt.

29.01.2024 , 07:46 Uhr

Zwei Humorgaranten: So haben Gründungsmitglied Alfred Brosius (links) und Vorsitzender Ansgar Eisenring die Jubiläumssitzung im vergangenen Jahr eröffnet. Sie sind auch bei der „Reifeprüfung“ tragende Säulen der guten Laune. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Am Samstag, 10. Februar, geht es ab 14.11 Uhr in der Siebenbornhalle los: Dann startet die Seniorensitzung „Reifeprüfung“, angelehnt an den berühmten Film mit Dustin Hoffmann. „Von den Jungen ausgegrenzt fühlen sich unsere älteren Semester ganz und gar nicht“, betont der Vorsitzende und Gründungsmitglied Ansgar Eisenring. Seine Tochter und Pressesprecherin Julia Eisenring-Becker fügt sofort hinzu: „Da gibt es sowieso überhaupt keine Altersgrenze.“