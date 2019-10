Kommunalpolitik : Undichtes Dach bereitet Hochwald-Ort Probleme

Info

Das Problem mit der Klärgrube und der Schmutzwasserbeseitigung am Sportplatzgebäude will der Bauausschuss des Ortsgemeinderates am 15. November um 15 Uhr vor Ort in Augenschein nehmen und dann nach Lösungen suchen. Der Wasserschaden im Keller des Dorfladens soll so schnell wie möglich behoben werden. Hier stellte sich ein Fallrohr als unterdimensioniert heraus. Für 59 statt der bisherigen 45 Straßenleuchten, die auf LED-Technik umgestellt wurden, entsteht ein Mehraufwand von 4405 Euro, die noch an innogy gezahlt werden müssen. Diese Umrüstung amortisiert sich jedoch nach gut fünf Jahren durch Stromeinsparung. Der Auftrag für eine Schornsteinverkleidung auf dem Kita-Gebäude für 6759 Euro ging an die Firma Wilhelm Lorth aus Saarburg.