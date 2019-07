Dorfentwicklung : Manderner Rat beschließt Haushalt

Mandern (red) Der Gemeinderat Mandern tagt am Donnerstag, 1. August, um 19 Uhr im Dorfladen Mandern. Rund eine Viertelstunde später beginnt der öffentliche Teil der Sitzung.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Haushaltspläne für 2019 und 2020. Darin legt die Gemeinde fest, in welche Projekte sie investieren will.

Auch über die Errichtung von öffentlichen Hotspots in der Ortsgemeinde wird diskutiert. Ebenfalls wird die Installation von öffentlichen Ladesäulen für Fahrräder in Mandern besprochen. Darüber hinaus werden zwei Eilentscheidungen bekannt gegeben: über die Herrichtung des Grundstückes des ehemaligen Haus Kossmann in der Hauptstraße sowie über die Versetzung einer Straßenleuchte im Bereich vom Parkplatz Grundschule im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes Schneiderspfädchen.