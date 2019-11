Advent : Nikolaus besucht Weihnachtsmarkt

Mandern Der traditionelle Manderner Weihnachtsmarkt findet am Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr in der Siebenbornhalle und auf dem Vorplatz statt. An vielen Verkaufsständen werden die Erzeugnisse von Künstlern und Handwerkern angeboten, ebenso regionale Spezialitäten wie Liköre, Honig oder Plätzchen.

