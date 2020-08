Kostenpflichtiger Inhalt: Rares Insekt : Mann entdeckt seltene Gottesanbeterin in Basiklikum-Kasten in Konz

Bis zu 7,5 Zentimeter lang wird die Gottesanbeterin, die sich vom Süden her immer weiter Richtung Nordeuropa ausbreitet. Foto: Daniel NOe/Daniel Noe

Konz-Kommlingen Daniel Noe hat am Sonntag, 9. August 2020, gegen 10 Uhr eine rare europäische Gottesanbeterin in seinem Garten in Konz-Kommlingen entdeckt.