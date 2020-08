Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz : Mann erleidet schwere Verletzungen bei Arbeitsunfall in Wellen

Wellen Der Arbeitsunfall hat sich laut Polizei in Wellen ereignet. Dabei ist ein 54-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Ein Arbeitsunall hat sich laut Polizei am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr auf einem zugänglichen Bereich eines Werksgeländes in der Josef-Schnuch-Straße in Wellen ereignet. Nach ersten Ermittlungen habe ein Staplerfahrer beim Rückwärtsfahren einen dahinter gehenden Mitarbeiter übersehen. Das Staplerfahrzeug habe den dahinter befindlichen Mann erfasst. Hierbei habe der 54-jährige Mitarbeiter des Werkes schwere Beinverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 57-jährige Staplerfahrer sei leichtverletzt ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.