Polizei ermittelt : Mann soll sich in Nähe von Grundschule in Konz selbst befriedigt haben

Konz Die Polizei ermittelt wegen eines Vorfalls an der Grundschule St. Johann in Konz. Ein Mann soll aus einem grauen Transporter heraus Kinder beobachtet und sich dabei selbst befriedigt haben.

Am Dienstagvormittag schreibt eine Frau auf Facebook in der Gruppe „Du bist Konzer wenn ...“, dass sie einen Mann in einem hellen Transporter mit polnischem Nummernschild an der Grundschule St. Johann gesehen habe, der sich in dem Fahrzeug selbst befriedigt habe. Die Polizei bestätigt wenig später auf TV-Anfrage, dass sie in der Sache ermittelt, weil Anzeige erstattet worden sei. Polizeisprecher Karl-Peter Jochem sagt: „Wir gehen davon aus, dass der Vorfall so beobachtet wurde.“ Die Polizei ermittle wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Exhibitionismus. Jochem fordert weitere Zeugen auf, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581/91550 zu melden. Die Polizei suche nach Hinweisen zu dem Fahrzeug oder dem mutmaßlichen Täter. Jochem versichert im gleichen Atemzug, dass es sich um einen Einzelfall handele. Ähnliche Vorfälle dieser Art seien nicht aktenkundig.