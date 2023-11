Die Nachfrage ist da Neue Bauplätze für Mannebach – und dazu ein attraktiver Dorfplatz

Zwei Varianten eines Neubaugebietes hinter der Kirche und der Entwurf der Planung eines Dorfplatzes sind in der jüngsten Sitzung des Mannebacher Ortsgemeinderates vorgestellt worden. Die Nachfrage für Bauland ist da. „Für die vier Baustellen in Kümmern und die neun in Mannebach haben sich bei mir 18 Interessenten gemeldet“, sagt Ortsbürgermeister Thomas Lellig.