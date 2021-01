Kostenpflichtiger Inhalt: Lyrik : Viel Bedeutung in wenigen Worten

Margareta Bouillon-Adams mit dem im Sommer erschienenen Buch „Hunsrücker zwischen Schiefer, Wald und Scholle“, das neben Beiträgen weiterer Autoren drei ihrer Gedichte enthält. Foto: Ursula Schmieder

Damflos Margareta Bouillon-Adams aus Damflos schreibt seit ihrer Kindheit Gedichte und Erzählungen, mit denen sie in die Natur, in frühere Zeiten – und in Phantasiewelten führt