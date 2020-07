Kirche : Marianische Woche in einer besonderen Zeit

Weitere Termine: Um den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, findet die traditionelle Marientracht in und um die Saarburger Wallfahrtskirche St. Marien derzeit in anderer Form statt.

Weihbischof Franz-Josef Gebert wird am Sonntag, 5. Juli, um 11 Uhr zum Abschluss den Festgottesdienst feiern. Die Messe wird live über den YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft Saarburg übertragen. Um in der Kirche am Gottesdienst oder den anderen Abendterminen teilnehmen zu können, müssen sich die Besucher telefonisch unter 06581/3577 oder per E-Mail an st.marien.beurig@gmx.de anmelden. Weitere Termine: Donnerstag, 2. Juli, 18.30 Uhr, Fest Maria Heimsuchung; Freitag, 3. Juli, 9 Uhr, Marienmesse; 21 Uhr Abendmesse; Samstag, 4. Juli, 9 Uhr, Marienmesse; 21 Uhr Abendlob; Sonntag, 5. Juli, 18 Uhr Andacht.