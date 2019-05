Bildung : Gymnasium Hermeskeil hat einen neuen Schulleiter

Hermeskeil Mario Düpre ist neuer Schulleiter am Gymnasium in Hermeskeil. Die Stelle war seit Anfang 2017 vakant.

(red) Der Chefposten am Hermeskeiler Gymnasium ist wieder besetzt. Der neue Schulleiter heißt Mario Düpre. Wie die Schule auf ihrer Internetseite mitteilt, wurde Düpre am 13. Mai in einer kurzfristig einberufenen Dienstbesprechung von Martin Harz, dem leitenden Regierungsschuldirektor bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, zum neuen Rektor ernannt.