Veranstaltung : Markt „Bunt und Kreativ“ abgesagt

Saarburg Der ursprünglich am Sonntag stattfindende Markt ist nun der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Opfer gefallen.

Veranstalter Station K hat den für Sonntag, 27. Juni, am Saarufer in Saarburg geplanten Markt „Bunt und Kreativ“ abgesagt. In einer Mitteilung der Agfentur heißt es: „Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung untersagt es, einen Markt zu veranstalten. Wir haben gedacht, es wäre wie im letzten Jahr geregelt, dass durch die Lockerungen zeitgleich Märkte und Konzerte unter strengen Hygienekonzepten und begrenzter Teilnehmerzahl wieder stattfinden dürfen.“ Der Veranstalter bedauert die Absage.