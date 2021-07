Handel : Saarburger Marktstand nur noch samstags da

Der Gemüsestand in der Heckingstraße in Saarburg ist nur noch ein Mal pro Woche vor Ort. Foto: TV/Fabian Sommer/dpa

Saarburg Nur noch einmal pro Woche ist der Obst- und Gemüsestand auf dem Heckingplatz zu finden.

Der Obst- und Gemüsestand auf dem Heckingplatz ist seit einiger Zeit nur noch samstags von 7.30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Man müsse aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten, deshalb falle der Mittwochstermin weg, teilt die Betreiberfamilie Kammer aus Saarwellingen mit. Das Geschäft laufe gut, viel Stammkunden kaufen dort die Frischware. Eine Sommerpause gibt es nicht. Donnerstags steht der Stand in Saarwellingen und Freitags in Merzig. Nach wie vor gibt es das volle Angebot an Obst, Gemüse, Salat und Südfrüchten. Die Familie Kammer legt großen Wert auf regionale und saisonale Produkte, im Winter werde natürlich in Frankreich und Spanien zugekauft. In der Frühlings- und Sommerzeit werden auch Salat und Gemüsepflanzen für den eigenen Garten angeboten