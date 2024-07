Feiern bis der Arzt kommt Saarburger Markttage: Neues Programm zieht die Massen (Fotos)

Nicht zu warm, nicht zu kalt und vor allem trocken – das war das Wunschwetter für die traditionellen Saarburger Markttage am Wochenende. Bis auf einen Regenguss am Samstagnachmittag hatte Petrus dann auch ein Einsehen mit den vom Wetter in diesem Jahr noch nicht verwöhnten Saarburger Kaufleuten und Gastronomen.