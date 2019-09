Nachruf : Witwe des letzten Glockengießers gestorben

Marlis Hausen-Mabilon. Foto: TV/Alexander Schumitz

Saarburg Marlis Hausen-Mabilon wird am Montag in Saarburg beerdigt.

(itz) Marlis Hausen-Mabilon ist am 25. August im Alter von 90 Jahren gestorben. Die Sterbeandacht für die Witwe des im Januar 2012 verstorbenen Glockengießermeisters Wolfgang Hausen-Mabilon wird am Montag, 2. September, um 10.30 Uhr in St. Laurentius Saarburg gehalten. Anschließend wird sie auf dem Friedhof in der Friedensaue beigesetzt. „Wir werden sie und ihren Mann in Ehren halten und die Familientradition mit dem Museum wahren“, sagt Anette Barth, Geschäftsführerin des Lokalen Bündnisses für Familie in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, das seinen Sitz in der ehemaligen Glockengießerei Mabilon hat. Besonders geschätzt habe sie, dass Marlis Hausen-Mabilon gerne ihr Wissen über die Werkstätten im Staden mit dem Team des Museums Glockengießerei Mabilon geteilt habe. Auch habe sie bis zuletzt Gruppen durch die Einrichtung geführt.

Marlis Hausen-Mabilon liebte es, zum Mittagessen in das Café Urban der Kulturgießerei zu kommen. Dabei unterhielt sie sich mit jedem, wollte wissen, wo er herkam und was er arbeitete. Immer schlug sie dabei den Bogen zur Geschichte des 1770 in Saarburg gegründeten Unternehmens und wusste, wo die nächste Mabilon-Glocke in der Nachbarschaft des Gesprächspartners hing. Bis zuletzt nahm sie großen Anteil an der Entwicklung der Werkstätten der ehemaligen Glockengießerei.