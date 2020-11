Dorfentwicklung : Die marode Martinusbrücke in Serrig muss weg

Die Bahn will ihre Oberleitungen nicht mehr auf wenige Zentimeter zusammendrücken müssen und verlangt deshalb in Serrig eine Brücke, die rund einen Meter höher ist. Foto: Herbert Thormeyer

SERRIG Eine Studie zeigt auf, welche Lösungen möglich sind. Der Ortsgemeinderat erwartet von Planern konkrete Varianten mit verlässlicher Kostenschätzung.

„Zwei Räume in der Kita sind feucht, und das nicht erst seit gestern. Die Nässe kommt von unten“, beklagt Ortsbürgermeister Karl-Heinz Pinter. Und Beigeordneter Ulf Milanese fügt hinzu: „Das ist schon so oft repariert worden.“ Diesmal soll es eine dauerhafte Lösung geben. Gemeindepersonal soll den Putz 1,20 Meter breit abtragen. Dann kann sich eine Fachfirma den Schaden ansehen und beheben. Diese Lösung findet die Einstimmigkeit des Rates.

„Die Bahn verlangt eine lichte Weite von einem zusätzlich Meter“, erklärt der Ingenieur. Eine neue Brücke einfach höher bauen ist jedoch nicht so einfach. Die Zufahrt nach Serrig soll ja nicht zu steil werden. Es muss also ein Bogen her, damit auch die Böschungen nicht zu steil werden müssen. „Wenn wir eine neue Böschung anlegen, können wir gut an Höhe gewinnen“, sagt von Harten.