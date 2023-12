Verfall geht weiter Maroder Bahnhof Karthaus: Wird der Eigentümer jetzt zur Sanierung gezwungen? (Fotos)

Das alte Bahnhofsgebäude in Karthaus sieht verfallen aus. Von Jahr zu Jahr wächst die Tristesse. Obwohl das Ensemble unter Denkmalschutz steht, ist es größtenteils verwahrlost. Schmierereien an den Wänden und oft auch Müll auf dem Grundstück dominieren das Bild. Inzwischen ist laut TV-Informationen das Dach des Hauptgebäudes so marode, dass Regenwasser eindringen kann. Dem luxemburgischen Investor, der das Gebäude samt mehrerer Nebengebäude im Dezember 2012 bei einer Auktion in Köln für ein Mindestgebot von 15.000 Euro ersteigert hat, scheint der Zustand der denkmalgeschützten Immobilie egal zu sein. Beigetragen hat er zur Verbesserung der Situation jedenfalls bisher eher wenig.