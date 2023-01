Ausbaupläne : „Eine der schlechtesten Straßen in Hermeskeil“: Stadt will Teilstück der Züscher Straße sanieren – jedoch nicht sofort

Der Straßenbelag ist auf diesem Seitenstrang der Züscher Straße in Hermeskeil an vielen Stellen kaum noch vorhanden. Deshalb plant die Stadt eine Sanierung – jedoch nicht sofort. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil In dem kleinen Seitenarm der Züscher Straße in Hermeskeil ist von der Fahrbahn nicht mehr viel übrig. Die Stadt plant daher eine komplette Erneuerung. Warum das nicht nur die wenigen Anlieger betrifft und zudem noch etwas dauern wird.

Die Schäden an dem kleinen Seitenarm, der gegenüber der Spielhalle von der Züscher Straße abzweigt, springen gleich ins Auge. Nicht nur an den Fahrbahnrändern ist vom Straßenbelag kaum noch etwas übrig. Risse und tiefe Löcher gibt es an zahlreichen Stellen. „Dieser Teil gehört zu den zwei schlechtesten Straßen in Hermeskeil“, stellte René Treitz, erster Beigeordneter der Stadt, am Dienstagabend in einer Sitzung des Bauausschusses fest.

Der schlechte Zustand der Straße sei schon länger bekannt, erklärte Treitz. Inzwischen halte er es aber „für geboten, dass wir als Stadt etwas tun. Für meine Begriffe muss dort saniert werden.“ Zwar liege die kleine Straße etwas versteckt, „man sieht dort nicht so hinein“, sagte Treitz. An anderen Stellen im Stadtgebiet wäre bei einem so schlechten Straßenzustand wohl „schon längst die Hütte am Brennen“. Winterdienst durch die Stadt sei dort schon länger nicht mehr möglich. Die Anwohner hätten jedoch einen „Anspruch auf eine vernünftige Straße vor der Haustür“. Mit etwas neuem Fahrbahnbelag sei es dabei sicherlich nicht getan, betonte der erste Beigeordnete: „Es muss komplett saniert werden.“

Zur Vorbereitung des Projekts seien einige rechtliche Fragen zu klären gewesen, was der Verwaltung inzwischen gelungen sei. Über die Details berichtete Andreas Ahmetovic vom Bauamt der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Demnach liege die Baulast für das Teilstück der Züscher Straße, durch das etwa ein halbes Dutzend Anwesen erschlossen werden, bei der Stadt Hermeskeil. Die Stadt und nicht etwa der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der für die eigentliche Züscher Straße (L 165) zuständig ist, müsse sich daher auch um eine Instandsetzung kümmern. Was die Ausbaubeiträge betrifft, die abzüglich des Gemeindeanteils von den Anliegern zu erheben wären, wird die Straße insgesamt laut Ahmetovic allerdings als Einheit betrachtet. Denn der Seitenarm sei weniger als 100 Meter lang und werde daher der Züscher Straße zugerechnet. Anfallende Ausbaukosten müssten zum jetzigen Zeitpunkt „auf alle Anlieger der Züscher Straße umgelegt“ werden.

Wann die Sanierung der Züscher Straße in Hermeskeil beginnt

Laut Treitz will die Stadt aber mit der Erneuerung des Seitenarms „nicht sofort loslegen“, sondern vermutlich erst „2026 oder 2027“. Hintergrund sei die per Landesgesetz geforderte Umstellung des Abrechnungsmodells für den Ausbau von Gemeindestraßen auf wiederkehrende Beiträge spätestens ab dem 1. Januar 2024. Dabei werden dann statt der derzeit fälligen Einmalbeiträge, die nur die direkten Anlieger der betroffenen Straße zahlen müssen, Beiträge von allen Grundstückseigentümern einer größeren Abrechnungseinheit erhoben. Auf diese größere Anzahl von Beitragszahlern werden dann jeweils die Kosten umgelegt, die im Laufe eines Kalenderjahrs für den Ausbau von Gemeindestraßen in Hermeskeil anfallen. „Wenn wir noch warten, verteilt sich die Last also auf noch mehr Schultern“, sagte Treitz.

Info Im Stadtgebiet werden bald Bäume gefällt Im Bauausschuss informierte der erste Beigeordnete René Treitz über bevorstehende Rodungsarbeiten in Hermeskeil. Zum Einen müsse am Labachweg am geplanten Standort des neuen Kindergartens eine Baumreihe in Richtung des Parkplatzes entfernt werden. Dies sei ein erster Schritt für den Bau der Kita: „Wir beginnen, das Baufeld vorzubereiten.“ Zum Anderen müssten im Zusammenhang der Neuverrohrung des Labachs an der Kreuzung Schulstraße/Auf der Scheib „leider ein paar Bäume gefällt werden“. Nach den Bauarbeiten werde die Stadt dort allerdings für Ersatzpflanzungen sorgen. Die Fällarbeiten werden laut Treitz bald starten und müssen Stellen an beiden Stellen vor dem 28. Februar beendet sein.