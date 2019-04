später lesen Mandern Undichtes Dach der Siebenbornhalle in Mandern muss erneuert werden FOTO: Trierischer Volksfreund / Christa Weber FOTO: Trierischer Volksfreund / Christa Weber Teilen

Bei starkem Regen läuft Wasser in die Dachkonstruktion und ins Halleninnere. Deshalb muss an der Siebenbornhalle in Mandern nachgebessert werden. Die Gemeinde kann allerdings auf hohe Zuschüsse hoffen – dank einer Nachricht aus Mainz. Von Christoph Strouvelle