Es fehlen mindestens 700.000 Euro „Trink dir die Kirche schön“ – Pfarrei Hermeskeil braucht Geld für Sanierung der Martinuskirche

Hermeskeil · Wäre die Pfarrei Hermeskeil ein Wirtschaftsunternehmen, stünde sie laut dem Pfarrer kurz vor der Insolvenz. Geld muss her, vor allem für die Sanierung der Martinuskirche. Was die Kirchengemeinde unternehmen will und wie lange sie dafür noch Zeit hat.

05.09.2023, 06:50 Uhr

Die Pfarrkirche St. Martinus muss bald saniert werden. Es geht dabei vor allem um die Fassade. Foto: Christoph Strouvelle

Von Samuel Cartelli

Eine gute Nachricht kann Pfarrer Christian Heinz verkünden: „Wir müssen keinen Kredit aufnehmen.“ Vor knapp zwei Monaten war die Pfarrei laut eigener Aussage noch kurz davor, das zu tun. „Die Rücklagen sind allerdings bald aufgebraucht.“ Geld muss also her. Vor allem für die Sanierung der Martinuskirche. Das Großprojekt soll in den kommenden Jahren beginnen.