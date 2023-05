Auf den Spuren eines Heiligen Martinusweg bei Hermeskeil neu gestaltet: Was Pilger an den Stationen erwartet

Es gibt zahlreiche Pilgerwege. Der bekannteste ist vermutlich der Jakobusweg. Aber auch der Heilige Martin hat einen, wenn auch erst seit relativ kurzer Zeit. Es ist die 2500 Kilometer lange Via Sancti Martini. Sie führt über viele Stationen des Heiligen vom Geburtsort Szombathely in Ungarn bis nach Tours in Frankreich, wo er als Bischof wirkte.