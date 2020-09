Führungswechsel bei Straßenmeisterei Hermeskeil : Team hält 930 Kilometer Straße in Schuss

Haben sich gut eingelebt in ihrem neuen „Revier“: Stefan Moritz und sein Stellvertreter Thomas Arenz (rechts) leiten gemeinsam seit etwa einem halben Jahr die Masterstraßenmeisterei Hermeskeil, die für rund 900 Kilometer Straße von Morbach bis zum Saargau zuständig ist. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil/Saarburg/Thalfang Stefan Moritz (58) und Thomas Arenz (34) bilden das neue Führungsduo für die Straßenmeistereien in Hermkeskeil, Saarburg und Thalfang. Dem TV haben sie erzählt, was ihren Job so spannend macht und warum sie manchmal ein „dickes Fell“ brauchen.

Für Stefan Moritz wird sein Job nie langweilig. „Fast kein Tag ist wie der andere“, sagt der Leiter der Master-Straßenmeisterei (MSM) Hermeskeil. Seit etwa einem halben Jahr sind der 58-Jährige und sein Stellvertreter Thomas Arenz (34) das neue Führungsduo im Hochwald.

Ihre Meisterei, die zum Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier gehört, kümmert sich um 930 Kilometer Straße vom Hunsrück bis zum Saargau (siehe Hintergrund). Neben Hermeskeil leiten die beiden auch die Standorte in Thalfang und Saarburg. „Das ist ein großes Gebiet. Da muss man sich die Woche gut einteilen, um überall präsent zu sein“, sagt Arenz. Für den Trier-Pfalzeler, der 2011 beim LBM Trier in der Fachgruppe für Straßenneubau-Projekte startete, war der Wechsel in den Hochwald „ziemliches Neuland“. Vom Innendienst ging es sozusagen raus auf die Straße: „Es hat eine Weile gedauert, den Bezirk kennenzulernen und jede Kreisstraße einmal abzufahren.“

Hintergrund Gebiet und Aufgaben der MSM Hermeskeil Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz plant, baut und unterhält die Autobahnen und den überwiegenden Teil der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Land. Neben der Zentrale in Koblenz gibt es neun regionale Dienststellen mit insgesamt 57 Straßenmeistereien, 13 Autobahnmeistereien und einer Fernmeldemeisterei. Die Masterstraßenmeisterei Hermeskeil (MSM), zu der auch die Standorte in Thalfang und Saarburg gehören, betreut insgesamt 930 Kilometer Straße in den Landkreisen Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich. Hinzu kommen 265 Brücken und 244 Stützwände. Zu ihren Aufgaben zählen neben der Er- und Unterhaltung der Straßen und Bauwerke die Bauüberwachung und Abrechnung von Straßen- und Ingenieurbauvorhaben. Die MSM Hermeskeil hat insgesamt 87 Mitarbeiter. Unterstützt wird das neue Leitungsteam aus Stefan Moritz und Thomas Arenz von sechs Verwaltungskräften, acht technischen Mitarbeitern, fünf Straßenwärtermeistern und 68 Straßenwärtern. Der Bezirk erstreckt sich von der saarländischen Grenze im Süden bis nach Piesport und Morbach im Norden und von der luxemburgischen Grenze im Westen bis nach Hermeskeil im Osten.

Neuling – das gilt für MSM-Leiter Moritz keinesfalls. 26 Jahre hat der gebürtige Trassemer, der in Perl im Saarland lebt, die Straßenmeisterei Trier angeführt. Doch auch er hat sich erst einmal orientieren müssen im „fremden Bezirk“, den er von Vorgänger Arnold Eiden übernahm. „Inzwischen haben wir uns aber gut eingelebt.“

Was für die beiden gelernten Bauingenieure den Reiz ihres Jobs ausmacht? „Die Vielfalt“, sagt Moritz. „Da ist alles dabei – von A wie Abfall entsorgen bis Z wie Zusatzstoffe im Beton.“ Es gebe kaum ein Thema, mit dem er sich nicht beschäftige. Sei es das giftige Jakobskreuzkraut an Straßenrändern, das für Weidetiere gefährlich sein kann. Oder der Zaun, den ein Bürger zu nah an die Straße baut. Ob Straßenunterhaltung, Ausbauprojekt oder Winterdienst – viele Arbeiten der Straßenmeisterei hätten mit Verbesserung, aber auch mit Beeinträchtigungen für den Bürger zu tun, sagt der MSM-Leiter. „Da braucht man manchmal ein dickes Fell.“

Häufig zu tun haben es die Straßenwärter im Hunsrück natürlich mit Schnee und Eis. „Hier kann schon dickster Winter sein, und in Trier sieht man nichts“, weiß Arenz. Sei eine Straße nicht geräumt, riefen schon mal Anwohner an: „Die fragen dann, wo wir bleiben. Aber bei starkem Schneefall und 930 Kilometern ist es schwierig, alle Strecken freizuhalten“, erklärt Moritz. Aufgrund der Wetterdaten des Vortages führen nachts um 2 Uhr Kontrollfahrzeuge die Strecken ab, die dann je nach Lage die gesamte Maschinerie des Streudienstes in Gang setzten. „Wir räumen auch die kleine Kreisstraße, aber Vorrang haben die wichtigen Verkehrsachsen.“ Der vergangene Winter sei allerdings so mild gewesen, dass 40 Prozent weniger Streusalz als üblich verbraucht wurde.

Auch nach Stürmen sind die Mitarbeiter oft im Dauereinsatz, um Straßen zu sperren, umgestürzte Bäume wegzuräumen und die Strecken wieder freizugeben. Zu den „weniger schönen Aufgaben“ zählt laut Arenz das Reinigen von Fahrbahnen und das Beiseitigen von Schäden nach Verkehrsunfällen. „In diesem Jahr machen uns vor allem Motorradfahrer Sorgen“, sagt Moritz. Seit dem Frühjahr habe es schon mehrere tödliche Unfälle gegeben. Die Bilder vom Unfalltod eines jungen Mannes 1993 auf der B51 bei Trier habe er „immer noch vor Augen“. Um die Mitarbeiter auf solche belastenden Situationen vorzubereiten, biete der LBM regelmäßig Seminare an.

Dass er als Chef nachts aus dem Bett geklingelt werde, sagt Moritz, komme zum Glück nicht vor. Es gebe das ganze Jahr über eine Rufbereitschaft, bei der sich die Kollegen wöchentlich abwechselten. 87 Mitarbeiter gibt es an den drei Standorten der MSM. Immer nah dran zu sein am Personal, sei nicht leicht. „Ganz wichtig“ sind deshalb laut Moritz die Kolonnenführer, die die Einsätze der je vier Arbeitsgruppen pro Straßenmeisterei organisieren.