Konzert : Kammermusik im Kloster Karthaus

Konz-Karthaus Die Stadt Konz lädt zu einer besonderen Matinee am Sonntag, 20. Oktober, 11 Uhr in den Festsaal des Klosters Konz-Karthaus ein. Das Ensemble 4-3-4 will den Zuhören einen romantischen und kammermusikalischen Vormittag bereiten.

Auf dem Programm der Matinee steht die Serenade D-Dur op. 25 für Flöte, Violine und Viola von Ludwig van Beethoven und das Trio H-Dur op.8 für Klavier, Violine und Cello von Johannes Brahms.

Mitwirkende: Hans-Dieter Höllen (Klavier), Hartwig Schubert (Violine), Haruko Imasawa (Viola), Wolfram Hertel (Cello) und Irmgard Brixius (Flöte).