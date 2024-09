Neuer Ortschef von Hinzert-Pölert „Das Ehrenamt ist für die Gesellschaft wichtig“

Hinzert-Pölert · Maximilian Eckardt (32) steht als neuer Ortschef von Hinzert-Pölert für einen Generationswechsel in der Kommunalpolitik. Was ihn als Neuling zu diesem Schritt bewegt und was er erreichen will.

06.09.2024 , 09:09 Uhr

Maximilian Eckert am Brunnen vor der Kirche in Hinzert-Pölert. In der Hand hält er die Gemeindeordnung. Sie ist nach der Wahl erneut dicker geworden. Foto: Herbert Thormeyer/HERBERT THORMEYER

Von Herbert Thormeyer