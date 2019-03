Unter dem Motto „Eure Botschaft – Großes Kino“ findet am Freitag, 5. April, von 15.30 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 6. April, von 10 bis 16 Uhr im Jugendbüro Verbandsgemeinde Hermeskeil ein Medienworkshop statt.

Der Workshop richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die sich gerne im Bereich Medien ausprobieren. Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich kritisch über Probleme und Fragestellungen in ihrer Stadt, ihrem Dorf und in der Gesellschaft zu äußern und Verbesserungsansätze zu formulieren.

Gemeinsam mit Medienexperten können sie ihre Ideen in einem Film umsetzen und praktische Erfahrungen mit Regie, Kamera, Schauspiel und sozialen Medien sammeln.

Zum Schluss wird der Kurzfilm vorgestellt und in den sozialen Netzwerken gepostet.

Die Kosten für Verpflegung betragen fünf Euro. Anmeldung bei Dominic Krämer, unter Telefon: 06503/809300 oder E-Mail: jugend.hermeskeil.de