Benefizaktion : Mehr als 10 000 Euro Spenden für Tim

Wellen/NitteL Es geht weiter. Sowohl in Tawern als auch in Wellen und Nittel hat es inzwischen erfolgreiche Benefizveranstaltungen gegeben.

Die Welle der Hilfsbereitschaft für Tim ebbt nicht ab. Hintergrund: Das vierjährige Kindergartenkind Tim hatte sich bei einem schweren Unfall Ende August 2019 bei Wasserliesch eine Querschnittslähmung vom Hals an abwärts zugezogen und wird seither mit dem ebenfalls schwer verletzten Vater in einer Spezialklinik in München behandelt.