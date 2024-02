Wer profitiert vom Geld vom Land? Diese Klimaschutz-Maßnahmen will Trier-Saarburg fördern

Der Kreis Trier-Saarburg erhält 2,2 Millionen Euro für den Klimaschutz vom Land Rheinland-Pfalz. Dass er diese Summe aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) bekommt, steht schon länger fest. In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreistag nach mehreren Diskussionen in Ausschüssen und Prüfungen in der Verwaltung beschlossen, was damit gemacht werden soll.