Weitere Resolution gegen Straßenausbaubeiträge

Derzeit häufen sich die Forderungen von Kommunen an die Landesregierung, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Jetzt hat sich auch Trassem mit einer einstimmig verabschiedeten Resolution diesem Begehren angeschlossen. Auf Antrag der CDU-Fraktion ist in diese eine Übergangszeit von fünf Jahren aufgenommen worden. In diesem Zeitraum sollen bereits entrichtete Zahlungen wieder zurücküberwiesen werden. Das Kommunale Abgabengesetz soll laut CDU-Fraktion geändert werden, damit die enorme Belastung von Bürgern entfällt, denn der Anteil der Grundstückseigner kann bis zu 80 Prozent betragen. Ferner würde ein erheblicher Verwaltungsaufwand wegfallen. Bayern, Baden-Württemberg und Berlin wurden als Vorbilder genannt. Daran solle sich Rheinland-Pfalz ein Beispiel nehmen, um den Kostendruck auf Wohneigentum zu mindern gerade für Familien mit Kindern und ältere, oft allein stehende Bürger mit niedrigem Einkommen. Darüber hinaus würde der Erwerb von Immobilien im Ortskern erleichtert, weil die Unsicherheit über künftige Verpflichtungen entfalle, heißt es.