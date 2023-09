Asylbewerberzahlen steigen Wohnraum für Geflüchtete knapp: Wie der Kreis Trier-Saarburg die kommenden Monate meistern will

An den EU-Außengrenzen ist die Lage teils dramatisch. Aber auch direkt in Deutschland kommen Tausende Hilfesuchende an. Laut dem rheinland-pfälzischen Integrationsministerium sind es vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Pakistan und Ägypten, die ins Land wollen. Rund 1520 Geflüchtete sind laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) inzwischen in der Erstaufnahme-Einrichtung in Hermeskeil untergebracht – darunter 100 Familien mit Kindern und etliche Alleinreisende, die meisten davon Männer.