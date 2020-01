Kommunalpolitik : Mehr Kinder, mehr Platz in Kita und Schule

PELLINGEN Mehr Schüler erwartet: Ortsgemeinderat Pellingen stimmt dem Bau eines fünften Klassenraumes in der Grundschule zu. Auch für die Kita gibt es Pläne zur Erweiterung.

„Die Grenze zur Zweizügigkeit in der Grundschule liegt bei 25 Anmeldungen“, erklärt der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Konz, der Trägerin der Grundschule in Pellingen. Das würde bedeuten, dass ein Jahrgang in zwei Klassen unterrichtet wird. Ob diese Schülerzahl im Schuljahr 2021/ 22 erreicht wird, ist zwar noch nicht sicher, aber, so Guido Wacht: „Wenn wir jetzt einen fünften Klassenraum in der Grundschule bauen, sind wir für die Zukunft gewappnet.“