Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Mehr Wohnraum, mehr Windräder und mehr Platz für die Kita in Pellingen

Pellingen Ausblick auf 2021: Pellingen bleibt auf Expansionskurs. Doch beim neuen Baugebiet gibt es noch ein Problem.

Doch nun muss eine Lösung her: Die Gemeinde soll ein dreimal so großes Areal als Ausgleichsfläche ausweisen. Für Willems ist das nicht ganz nachvollziehbar: „Auf der einen Seite wird beklagt, dass man durch die Erschließung von Bauland den Landwirten Flächen entzieht. Auf der anderen Seite entscheiden Behörden, dass man diesen Effekt durch Ausgleichsflächen noch potenzieren muss – verkehrte Welt.“

Im Rat soll der Satzungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt Ende Februar nachgeholt werden. Dieser erste Abschnitt einschließlich der Anbindung an die B 268 kostet laut Ortschef rund vier Millionen Euro. „Das Geld muss über den Verkauf der Grundstücke wieder reinkommen“, erklärt Willems. Derweil gehe der Endausbau der Straße am Höthkopf zügig voran.

Wie geplant werden im Verlauf dieses Jahres drei Windräder mit jeweils über fünf Megawatt Leistung auf dem Gemeindegebiet Pellingen in der Nähe des Dreikopfs errichtet. Die Erdarbeiten sind bereits abgeschlossen. Derzeit wird an der Vorbereitung der Fundamente gearbeitet. Die Maschinen sollen bis spätestens Februar 2022 Strom liefern. Die Ortsgemeinde Pellingen investiert in die Maßnahme rund 700 000 Euro. Diese Investition soll sich innerhalb einer anvisierten Laufzeit von 20 Jahren durch Pachtzahlungen und die Beteiligung am Stromverkauf für die Ortsgemeinde auszahlen.