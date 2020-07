Polizei : Mehrere Autokennzeichen in Hermeskeil geklaut

Mehrere Autokennzeichen in Hermeskeil geklaut

Hermeskeil Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, 22. Juli, zwischen 6.25 Uhr und 16.15 Uhr auf einem Mitfahrerparkplatz in Hermeskeil mehrere Auto-Kennzeichen entwendet. Und dabei blieb es nicht.

(red) Der Parkplatz befindet sich in Hermeskeil in der Gusenburger Straße.

Am Donnerstag, 23. Juli, kam es zwischen 12.30 und 15 Uhr zu einem weiteren Kennzeichendiebstahl am Parkplatz Laabachweg in Hermeskeil. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06503/9151-10.