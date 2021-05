Stadtentwicklung : In den Leukauen in Saarburg geht es voran - Neuer Spielplatz am Cityparkplatz eröffnet

In den Leukauen in Saarburg geht es voran - Neuer Spielplatz am Cityparkplatz eröffnet

Der nächste Abschnitt der Renaturierung in Saarburg ist gestartet: Landrat Günther Schartz (links), Christian Kewenig vom Bauamt und Bürgermeister Jürgen Dixius (rechts) inspizieren die Baustelle am Leukbach. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Der Mehrgenerationenplatz in Saarburg ist eröffnet, und auch die Renaturierung des Leukbaches im Bereich des Cityparkplatzes macht Fortschritte. Dort startet nun die nächste Bauphase.

Auf dem Gelände entsteht Großes: Schon seit 2008 wird der Leukbach in mehreren Bauabschnitten naturnah ausgebaut. Nun wird der nächste Schritt im Bereich des Cityparkplatzes getan. Landrat Günther Schartz und Bürgermeister Jürgen Dixius gaben am Pfingstsamstag – wegen der Corona-Pandemie quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit – den Startschuss für die Renaturierung des nächsten Gewässerabschnitts. Und es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern: Der neue Mehrgenerationenplatz mit Spiel-, Sport- und Bewegungsbereichen für Jung und Alt konnte zeitgleich eingeweiht werden. Noch war es nur ein Probelauf mit wenigen Kindern. Denn laut VG-Chef Dixius soll der frische Rasen noch besser anwachsen und abtrocknen. Auch wenn das Wetter sonniger wird, wird das wohl noch einige Tage dauern. Im Frühjahr 2022 möchte der Bürgermeister ein großes Volksfest anlässlich der Fertigstellung der Leukauen veranstalten.

In Saarburg wird der geradlinige, eingeengte Verlauf der Leuk in Richtung Cityparkplatz aufgeweitet. Das Gewässerbett soll durch die Rücknahme und Abflachung der Uferböschungen deutlich breiter werden. Besonders in den beiden Kurven wird die Aufweitung den Hochwasserabfluss verbessern. Verbreitert wird auch die Fußgängerbrücke zur Innenstadt, so dass diese in Zukunft problemlos von Fahrradfahrern und Fußgängern passiert werden kann.