Meine Hilfe zählt : Damit es trotz Pandemie im Sommer weitergeht

Aktionen vom Kanufahren übers Floßbauen bis hin zu Teamtagen im Hochseilgarten gehörten vor der Corona-Krise zum Programm der Erlebniswerkstatt Saar. Jetzt ist der Verein auf Spenden der TV-Leser angewiesen, um die Pandemie-Phase zu überleben. Foto: TV/Erlebniswerkstatt Saar e.V.

Taben-Rodt/Kell am See „Meine Hilfe zählt“: Der Verein Erlebniswerkstatt Saar unterstützt Gruppen dabei, sich selbst und die anderen besser zu verstehen. Jetzt ist er in Not.



Von Katja Bernardy

Ein Floß kann man nicht allein bauen. Es braucht mehrere Leute und wenn es nicht hält, sinkt man. Das bedeutet: Jeder der mitbaut, hat Einfluss auf das Ergebnis. Floßbau ist eines der Angebote der Erlebniswerkstatt Saar – eine Möglichkeit für Klassen oder Teams, gemeinsam etwas zu tun und dabei viel über sich selbst und die Gruppe zu erfahren.

Andreas Puschnig ist der pädagogische Leiter der Erlebniswerkstatt, die an drei Standorten – Taben-Rodt, Kell am See und Mettlach-Dreisbach (Landkreis Merzig-Wadern) – sowie mobil Gruppen begleitet, bei Aktionen vom Floß- oder Baumhausbauen übers Kanufahren bis hin zu Teamtagen im Hochseilgarten. Es gehe immer darum, Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, in der Gruppe, draußen, auf dem Land und im Wasser, spielerisch, erklärt er kurz, was Fachleute unter Erlebnispädagogik verstehen. Hinter dem Outdoor-Spiel und -Spaß verbirgt sich allerhand.

„Es ist ein Bildungsangebot, es geht um soziales Lernen“, sagt Puschnig. Beispielsweise beim Floßbau könnten Fragen wie „Was traue ich mir zu?“, „Wie gehe ich mit Herausforderungen um?“ oder „Wie bringe ich mich in der Gruppe ein?“ beantwortet werden.

Das Lernen geschieht nebenbei, während etwa beim Floßbau Fässer, Bretter und Seile zusammengefügt werden. Vorab begrüßt das Team um Puschnig die Klassen oder Vereinskollegen. Jeder stellt sich vor, auch damit die Pädagogen sich einen ersten Eindruck von der Gruppe machen können. Und nach der Floßfahrt reflektieren alle, wie sich der Einzelne eingebracht hat, welche Grenzen überschritten wurden, welche Rolle wer hatte und welches Gefühl dabei aufkam.

Die Angebote werden gut angenommen. Besonders beliebt seien Kooperations- und Vertrauensübungen, sagt Puschnig. Doch zurzeit liegt aufgrund der Corona-Krise alles auf Eis, auch die geplante ZDF-Reportage. Der sonst volle Terminkalender ist leer, alles storniert bis Ende Mai.

Der Verein hat Strategien entwickelt, um zu überleben: „Alles runterfahren, keine Kosten verursachen“, nennt Puschnig Plan A. Für ihn selbst bedeutet dies Kurzarbeit. „Trotz dieser Maßnahme und der Corona-Soforthilfe können wir das als Einrichtung nicht mehr lange durchhalten“, sagt er. Plan B ist „Meine Hilfe zählt“. Und der Verein kann hoffen.

Das Projekt „Überlebenshilfe Erlebniswerkstatt Saar“ ist bereits über die Hälfte finanziert. 3600 Euro braucht der Verein, um den Betrieb bis August aufrechterhalten zu können, 2730 Euro um renovieren zu können. TV-Leser haben schön kräftig gespendet. Fast der gesamte Betrag, um die Fixkosten – Miete fürs Büro, Pacht oder Versicherungen – weiterhin zahlen zu können, ist zusammengekommen.

Puschnig und Ehrenamtliche würden die unfreiwillig gewonnene Zeit gerne nutzen, um einen Kanu-Unterstand für die Boote zu bauen und das Outdoor-Camp auf dem Vereinsgelände in Taben-Rodt instand zu setzen. Doch das Geld fürs Material fehlt.