Meinung : Meckern bringt nichts bei nervigen Staus

Staus sind ärgerlich, zum Aus-der-Haut-fahren. Steht man zum falschen Zeitpunkt still, will man fluchen, ja geradezu ausrasten. Und gerade diejenigen, die jeden Tag wegen der Sperrung der B 51 bei Konz mehrfach die Umleitungsstrecke fahren mussten, sind deshalb zu bedauern.

Aber es gibt Schlimmeres! Schlimme Krankheiten, die Situation in Afghanistan und vieles mehr ... Außerdem ist zumindest an dieser Stelle ein Ende in Sicht.